Marni Jazz Festival : la contrebasse de Sam Gerstmans

On prend de la hauteur. L’instrument en impose de par sa taille et par son timbre enraciné dans les graves. Faut-il le rappeler ? La contrebasse occupe un rôle déterminant au sein d’une formation jazz. C’est elle qui fait le lien entre la rythmique et l’harmonie. C’est donc à partir d’une ligne de basse – lorsqu’elle est bien construite et bien en place – que tout un monde sonore peut voir le jour. Pour s’en convaincre, il suffit qu’un contrebassiste choisisse de s’arrêter au milieu d’un morceau pour les choses se compliquent rapidement.

Le Marni Jazz a choisi de mettre l’instrument dans la lumière. Parmi les contrebassistes invités, Sam Gerstmans relève le défi de la carte blanche.