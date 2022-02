Marmailles & Co propose aux enfants de s'amuser au musée durant les congés de détente

Encourager les enfants à visiter nos musées tout en s'amusant, c'est l'objectif que se donne depuis plus de 10 ans Marmaille & Co, un réseau de 62 musées de Wallonie engagés dans leur promotion auprès des familles.

Après une période de disette liée à la crise, Marmaille & Co revient avec le projet "Viens t'a(musées)" sur le thème du carnaval, pour les prochains congés de détente. "L'idée du projet, c'est vraiment de replacer la famille et le divertissement au centre du réseau muséal" explique Aurielle Marlier, chef de projet à Marmaille & Co. "On va au musée pour s'amuser et pour partager en famille. Donc on ne laisse pas les enfants à un stage, on passe un bon moment, une après-midi, avec les parents, les grands-parents, et on partage une activité dans le musée. Ce qui est riche aussi dans une visite de musée, c'est le partage d'expériences et d'impressions. Les enfants observent des choses et interprètent des choses tout à fait différentes des adultes, et donc c'est la confrontation de tout cela qui est intéressante."

Oui, on s'amuse au musée!

Durant les congés de détente, une opération exploration masquée sera proposée aux famille: "Les musées membres qui ont répondu à l'appel, -il y en a plus de 40- vont proposer des activités super variées tout au long de la semaine. Ça peut être des visites sous forme de chasse au trésor, des ateliers créatifs, des confections de masques, des aventures pirates... les musées sont très libres. On sort vraiment de cette idée de visite passive, silencieuse, statique. On incite à observer différemment, sous des angles différents, à jouer au sein du musée, donc oui, on s'amuse au musée, c'est une certitude."

Un réseau de 62 musées, dont 8 en province de Liège