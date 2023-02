Marmaille & Co dévoile ses activités familiales dans les musées à Bruxelles

Le programme bruxellois de l’édition 2023 de Marmaille & Co, une initiative de l’ASBL Musées et Société en Wallonie qui s’est étendue depuis à Bruxelles, a été détaillé mardi matin en présence de quatre des six partenaires bruxellois au musée BELvue. Au menu de cette nouvelle édition, dévoilée à l’approche des prochains congés de détente, des activités diverses et variées mais surtout ludiques afin d’amener les enfants et leurs familles à pousser les portes des musées.

Du 18 février au 5 mars prochain, Marmaille & Co et ses musées partenaires proposeront tant à Bruxelles qu’en Wallonie des ateliers créatifs, des jeux géants, des enquêtes, des contes, des visites spéciales ou encore des chasses au trésor dans le cadre de l’action "Viens t’a (musées) !" qui constitue cette année encore, selon les organisateurs, le fil conducteur général de Marmaille & Co.

Le Musée BELvue proposera ainsi aux petits et grands, outre la découverte de ses trois parcours permanents, de partir explorer l’univers des super-héros et super-héroïnes. Le musée consacré à l’histoire de la Belgique organisera également le 26 février un familyday.

Train World, le musée du train de la SNCB, invitera les jeunes visiteurs et leurs parents à se lancer dans une chasse au trésor ponctuée de missions. L’activité, bilingue français-néerlandais, est également accessible aux enfants sourds et malentendants, précisent les organisateurs.