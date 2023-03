Marlowe, un film noir sous le soleil brûlant de Los Angeles

Everything, Everywhere, All At Once est le grand gagnant de la cérémonie des Oscars de dimanche soir. Tout partout, tout à la fois en version française est sorti chez nous l’été dernier. Aujourd’hui, le film revient en salles mais il est aussi disponible en DVD, Blu-ray et sur plateforme de vidéo à la demande.

Ce film mérite tous les prix reçus depuis sa sortie. Ce n’est pas compliqué, avec 165 prix dont 7 Oscars parmi lesquels on retrouve le "Meilleur film", le "Meilleur scénario", la "meilleure actrice" et les "meilleurs seconds rôles" tant féminin que masculin, Tout partout, tout à la fois est le film le plus récompensé de l’histoire du cinéma. Il bat très largement Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, l’ancien détenteur du record avec 101 prix.

Evelyn est la propriétaire d’une laverie automatique. Mais sa vie est aussi remplie que le panier à linge sale d’une famille nombreuse. Elle est à bout, elle craque, elle ne comprend plus son mari ni sa fille. Elle, elle aurait voulu être chanteuse ou actrice. Mais non, elle croule sous les dettes et sa contrôleuse d’impôts la harcèle. Soudain, la voilà plongée dans le multivers, soit un univers de mondes parallèles où, grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle peut explorer toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Sa mission ? Combattre une force obscure et sauver tous ces mondes !

Ce film est intelligent, profond, drôle, sérieux et terriblement divertissant. Preuve qu’on peut marier film d’auteur et film d’action voire de kung-fu (la scène de combat avec une banane… pas le fruit mais bien l’accessoire de mode est hallucinante) si on reste subtil et créatif. Ça tombe bien car Tout partout, tout à la fois représente à merveille ce genre d’alliance parfaite. Quant aux nombreuses récompenses reçues, elles aussi sont méritées pour ce casting incroyable emmené par Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan (découvert et adoré il y a bien longtemps dans Indiana Jones et le temple maudit et dans Les Goonies) !