Marlon Fossey : "L’Union est la meilleure équipe qu’on ait affrontée mais le Standard a ses chances"

Le Standard a-t-il eu tendance à sous-estimer un adversaire inférieur sur papier ? Pas forcément, à écouter Fossey : "Je ne pense pas qu’on les a sous-estimés. C’était juste un match bizarre. Ils ont créé plus de choses que nous. Ils avaient encaissé lors de leurs 15 derniers matches, on n’y est pas parvenus. Bizarre. Normalement, à domicile, on domine les équipes. Ici, c’était un jour sans et eux se battaient pour leur survie dans la Ligue. Ils sont mieux rentrés sur la pelouse que nous. Contre l’Union, il faudrait qu’on commence bien pour imprimer notre tempo."

Imprimer son tempo, pas évident contre une équipe de la trempe de l’Union, Fossey l’avoue lui-même sans concession : "La principale force de l’Union, c’est que c’est une équipe rodée. Tout le monde connaît son job. On doit bien commencer. Je pense vraiment qu’on a nos chances. C’est clairement le meilleur adversaire qu’on a affronté cette saison. Ils ont peu de points faibles. Ils savent tous ce qu’ils doivent faire. C’est difficile de jouer contre ce genre d’équipe. Ils profitent de la moindre erreur, du moindre manque de concentration. On doit bien entamer le match, avoir la même énergie qu’eux et on sera dans la partie. On a beaucoup de talent dans notre équipe. Le football est un drôle de jeu, si vous êtes meilleur qu’un autre lors d’une journée en particulier, vous gagnez. On en est capable. On doit refaire les choses simplement, créer, être plus cynique devant le but… tout ce qui nous a manqué à Courtrai."

Au final, ce Standard en manque de consistance, se retrouve coincé entre deux chaises. Le Top 4 est toujours à portée de fusil mais derrière la meute de prétendants au Top 8 rapplique. Alors, que viser ? "Bonne question. De nature, on est une équipe très ambitieuse. Donc même s’il y a un écart, même si les résultats font qu’on ne devrait pas regarder vers le Top 4, on le fait quand même. On est des compétiteurs. C’est super serré donc on ne peut pas se focaliser à fond là-dessus, doit s’assurer d’être dans les play-offs tout court. C’est un changement de mentalité. Il faut se concentrer sur tous les matches et pas uniquement parler de Top 4 ou Top 8. Si on fait des bons résultats, notre position finale parlera d’elle-même."