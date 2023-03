Marlon Fossey buteur et Marlon Fossey acrobate : les deux visages du défenseur du Standard

Marlon Fossey continue de monter en puissance avec le Standard. Le back droit a marqué un beau but, le premier, face à Zulte Waregem. En plus de ses qualités de buteur, il a aussi des qualités de gymnaste.

Si l’on devait choisir entre la beauté du but ou la beauté de la célébration de Marlon Fossey ce samedi lors du match face à Zulte Waregem, le choix est compliqué. Le back droit s’est permis d’inscrire son 2e but en Pro League après celui face à Anderlecht.

A la réception d’un long ballon d’Alzate, Fossey dribble et trouve le chemin des filets avant de faire quatre saltos, rien que ça. Et alors que le Standard mène 2-0, Zulte Waregem va venir arracher un point et faire 2-2.

Au classement général, les Rouches font une mauvaise opération. Avec ce résultat, les hommes de Ronny Deila restent 7e au classement général. Ils possèdent 46 points et comptent trois points de retard sur le Club Bruges 4e, deux sur La Gantoise 5e et Westerlo 6e. Zulte Waregem demeure 17e et avant-dernier avec 24 unités, autant qu’Ostende, 16e et à 3 longueurs d’Eupen, premier club qui échappe à la zone rouge.