Marlon Fossey avant Standard - Charleroi : "L’ambiance fait la différence, surtout à domicile"

De quoi galvaniser les joueurs et l’équipe. "Comparé au début de saison, nous venons de loin en tant qu’équipe. Nous arrivons à maintenir notre niveau de performance plus longtemps. Si maintenant on arrive à réaliser des matchs complets, nous serons difficiles à stopper, expliquait le Liégeois en conférence de presse avant d’aborder son cas personnel. Ma saison est plutôt bonne mais je pense que je peux encore m’améliorer. L’objectif était de devenir titulaire, rester dans l’équipe et impacter le match autant que je pouvais. Je pourrais peut-être tenter d’être plus consistant encore. Parfois le coach veut que je sois plus offensif, d’autres fois plus défensif. Mais, je peux m’améliorer dans les deux secteurs au plus je jouerai. C’est pour ça que je suis venu ici, jouer un maximum pour apprendre un maximum."

Apprécié par le public de Sclessin, le droitier sait que les derbys sont importants pour les suiveurs liégeois. "Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour les supporters. Une victoire assurerait les PO2. J’ai hâte d’être vendredi" concluait, non sans excitation, Marlon Fossey. Voilà donc les Carolos prévenus.