Marloie: transformation de l'ancienne propriété Sépul

La commune de Marche-en-Famenne multiplie les espaces verts et les lieux de convivialité au coeur de la Ville, mais également dans les villages.

A Marloie, c'est l'ancienne propriété Sépul, à deux pas de la "Vieille Cense" et de l'école communale qui va être transformée. Le projet a fait l'objet d'une présentation lors d'un des derniers conseils communaux.

Valérie Lescrenier, Echevine de l'Environnement nous présente ce futur parc Sépul :

"C'est un espace de 0.7 hectares, à proximité du coeur rénové de Marloie, et on a souhaité préserver cet espace de convivialité, un espace vert et de la biodiversité.

Aujourd'hui on lance le marché, et on l'espère opérationnel en 2024. Il est subsidié via la Ministre Tellier, dans le cadre d'un appel à projets parc en milieu urbain, et Marloie a eu la grande chance d'être retenue. C'est un budget de 600.000 euros dont la ville de Marche va pouvoir bénéficier."