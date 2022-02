Marloie: beau succès pour le frigo partagé au sein du village

Plusieurs communes de la région bénéficient de frigos partagés. C’est le cas à Marloie, à l’initiative de l’asbl " March’SEL ". Il s’agit d’une activité au service de l’humain qui s’intègre dans une dynamique de développement local et durable. Le but est de réduire le gaspillage alimentaire et de générer un partage équitable des circuits alimentaires. Les citoyens se servent de ce dont ils ont besoin.

Une équipe de bénévoles motivés

Carine Bonjean (échevine de la Vie associative, du Volontariat et de l’Egalité des chances à Marche-en-Famenne): "Nous avons trouvé une équipe de citoyens qui accepte de prendre soin de ce frigo. Car, évidemment, il ne suffit pas de déposer des denrées mais il faut aussi nettoyer ce frigo tous les jours. Nous avons 14 bénévoles qui se relaient tous les jours. Et quand on vérifie le frigo, non seulement nous le nettoyons mais on retire aussi tout ce qui est périmé ou dont on ne connaît pas la composition".

Nous demandons qu’il y ait des étiquettes autocollantes sur chaque plat pour mentionner les allergènes ainsi que la date de production du produit.