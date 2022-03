Marlène Dumas, l’artiste qui ouvre la saison artistique de Venise avec une impudeur géniale et poétique

C’est intime, poétique, presque abstrait. Le travail de cette artiste ce sont les figures humaines saisies dans leurs émotions, leurs retranchements, leurs obsessions. Marlène Dumas laisse advenir les figures comme des délavés avec parfois des effets de matières et de couleurs.

Loin des images commerciales d’érotisme, elle se laisse traverser par la vie généreuse et ose les sujets. Il y a notamment une peinture d’un jeune garçon qui s’étonne de voir son pénis se transformer, rien ici d’un réalisme racoleur. On ressent le questionnement et la frayeur de ce garçon.

Marlène Dumas a vécu l’apartheid en Afrique du Sud. Pour elle, la peinture n’est pas décoration mais bien liberté. Travaillée par le temps et par le destin, dont la perte de certains proches, elle présente aussi dans cette exposition ses peintures les plus connues.

Avec une impudeur géniale et forte, elle ose également offrir au public un portrait frontal d’elle – même, seule dans la nuit, les joues rougies par l’alcool.

Marlène Dumas expose sur plusieurs niveaux et peint aussi des portraits de grands hommes ainsi que des icônes culturelles qui ont été assassinées et persécutées en raison de leur orientation sexuelle.