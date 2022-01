Market place, Vinted, 2ememain… De faux acheteurs veulent vider votre compte bancaire

Et c’est là que la deuxième étape de l’arnaque démarre. Le vendeur est en fait aiguillé vers le site d’une fausse société de livraison, plutôt bien simulé (cf. photo), sur lequel on lui demande d’encoder certaines données personnelles : e-mail, téléphone, numéro de carte bancaire…

La troisième étape arrive peu après sous la forme d’un appel téléphonique, souvent par WhatsApp. L’escroc plus ou moins habile essaye alors de vous extorquer les données pour accéder à votre compte bancaire.

Laurence est tombée dans le panneau : "Un call center m’a alors appelée et guidée pas à pas pour créer le compte Mondial Relay. J’ai dû fournir mes coordonnées et mon numéro de carte de banque. J’ai fait malheureusement confiance à cette personne et lui ai donné les coordonnées, sauf mon code PIN évidemment. La procédure a échoué et nous avons dû procéder à la démarche une seconde fois. L’arnaqueur a alors fait intrusion sur mon compte bancaire, fait un virement interne de mon compte épargne à mon compte courant et a vidé la totalité de mes deux comptes. Cette personne a ruiné quatre ans d’économie et de travail, et le rêve de toute une famille." (un témoignage récolté par le SPF Economie).