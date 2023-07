Marka ouvre la saison du Beau Vélo de RAVeL 2023 !

A ses débuts, Marka, alias Serge Van Laeken, passe par de petits groupes bruxellois et en 1981, il intègre en tant que bassiste le groupe bruxellois de funk, Allez Allez. Sortie pour eux de l’EP " African Queen " qui cartonne sur les radios, il devient d’ailleurs disque d’or. C’est donc la porte ouverte au festival Torhout-Werchter et aux concerts européens.

L’aventure se termine en 85 et Marca qui s’écrit bien avec un " c " à l’époque, forme Les Cactus, un groupe qui ne sera pas de longue durée et qui rassemblait notamment : Robby Blindels (ex-Allez Allez), Dirk Schoufs (futur Vaya Con Dios) et Brian James à la guitare. Il en ressortira tout de même un album " All The Years " en 1983.