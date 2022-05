Marka : "Jouer avec Béatrice Dalle c'est un petit peu comme jouer au tennis avec Nadal"

Ce rôle de truand bruxellois empêtré dans des affaires d'héritage ne signifie pas pour autant que Marka prend un tournant à 180 degrés dans sa carrière artistique. "Ce n'est pas à moi d'en décider parce que je ne suis pas producteur de film d'abord et parce qu'il faut que la série fasse son effet et que je marque les esprits" nuance-t-il. "Je ne me considère pas comme un comédien. C'est encore autre chose. Je joue un personnage qui est assez proche de moi dans lequel j'ai essayé d'exagérer certains traits. C'est plutôt de l'acting. Ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas jouer quelque chose de totalement différent de qui on est. On retrouve cela au théâtre ou chez d'autres comédiens".

Toutefois, le père d'Angèle et de Roméo Elvis lance un appel du pied aux producteurs : "Si on m'appelle, je le ferai avec plaisir parce que j'ai pris énormément de mon temps à me retrouver à faire ce métier". C'est d'ailleurs par l'entremise de son fils, ami avec les auteurs de Fils de, que Serge Van Laeken de son vrai nom a été contacté pour ce premier rôle.