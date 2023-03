Marka invité dans Lunch Around the Clock sur Classic 21

Le père de la famille la plus célèbre de Belgique s’autorise ici un petit regard dans le rétroviseur avec ce titre, balade autobiographique touchante.

Avec ce nouvel album, Marka démontre une fois de plus ses qualités d’auteur et mélodiste et vous initie au Voodoo Belge, celui qui fait frétiller les oreilles et les zygomatiques.