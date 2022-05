Marka incarne son premier rôle dans une fiction dans "Fils de" : le scénariste révèle la raison de ce choix

Des séries tournées à Bruxelles, il en existe des tas. Mais des séries sur Bruxelles et la vie dans ses quartiers, c'est sans doute une première estime Camille Pistone. "Bruxelles est considérée comme un personnage" déclare-t-il. "On voulait représenter Bruxelles sous toutes ses formes. On avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment eu de séries sur Bruxelles. Il y a eu le long métrage Black (mais pas de séries). On avait envie de raconter un Bruxelles un peu plus underground".

Pour aboutir à Fils de, qui ne se présente donc pas comme le Bruxelles de la carte postale, l'équipe autour de Camille Pistone a mis des années de travail. "On est arrivé à la RTBF en 2017. Le tournage c'est 3 mois et demi, puis il y a la post-prod, la préparation de tournage. Il y a donc presque 3-4 ans d'écriture" révèle-t-il. "On se disait que le format était plus pour une web série et finalement avec l'audace, on s'est lancé dans un format plus long de 52 minutes".

Découvrez les deux premiers épisodes de Fils de à partir de ce dimanche 15 mai dès 20h05 sur Tipik.

► La série est déjà disponible en intégralité sur Auvio.