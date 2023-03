Marka et Bérode en concert au Zik-zak à Ittre le 20 mai

Le 20 mai à Ittre, Marka et Bérode investissent le Zik-zak pour une soirée folk et rock and roll.

Le "vieux rocker" viendra présenter son 11e album, Voodoo Belge sorti le 3 février. Condensé d’amour et d’humour si propre au chanteur, ce dernier opus nous plonge dans une ambiance saloon teintée de blues et rockabilly. Cette influence, elle est née suite à sa rencontre avec le musicien Toni La Monica, un guitariste saint-ghislainois qui l’a beaucoup inspiré dans l’écriture de cet album.

A travers Voodoo Belge, Marka revient sur son passé de musicien (dans Vieux rocker), mais déclare aussi son amour à ses enfants Roméo Elvis et Angèle, mais aussi à son épouse Laurence Bibot (dans Such a boy).