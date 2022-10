Mark Zuckerberg tacle Apple dans une nouvelle campagne publicitaire : "WhatsApp est bien plus sécurisé que iMessage"

Meta s’attaque à Apple. Dans la guerre des bulles vertes contre les bulles bleues, WhatsApp met en avant ses “bulles privées”.

Et c’est Mark Zuckerberg, PDG de Meta, qui le rappelle sur compte Instagram : “WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu'iMessage, avec un cryptage de bout en bout qui fonctionne à la fois sur les iPhone et Android, y compris les chats de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également configurer tous les nouveaux chats pour qu'ils disparaissent en appuyant sur un bouton. Et l'année dernière, nous avons également introduit des sauvegardes cryptées de bout en bout. Tout ce qu'iMessage n'a toujours pas.”

Ce n’est pas la première fois que l’écosystème d’Apple est dans le viseur de la concurrence. Google a déjà critiqué à plusieurs reprises la décision de la marque à la pomme de “limiter” iMessage, en refusant d’adopter le standard RCS pour ses SMS.

De son côté, Tim Cook, PDG d’Apple, a récemment déclaré que si des utilisateurs voulaient pouvoir discuter plus facilement avec d’autres utilisateurs d’iOS (les fameuses bulles bleues), il leur suffisait d’acheter un iPhone. Autrement dit, la campagne de Meta risque bien de n’avoir aucun effet sur Apple. Quant au standard RCS, il ne devrait pas être adopté par Cupertino.

On laisse la conclusion à un utilisateur, qui a commenté ironiquement sous le message de Zuckerberg. “Tant que toutes mes données sont partagées avec vos annonceurs, je suis content.” Un partout. Balle au centre.