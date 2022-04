Mark Zuckerberg : le surnom très peu flatteur que lui ont donné les employés de Facebook/Meta

En couple, en famille, entre amis, on se donne tous des surnoms, tendres la plupart du temps. Dans la sphère professionnelle les sobriquets sont un peu plus discrets mais tout aussi répandus, entre collègues et surtout à l’égard des patrons. Là, la créativité et la fantaisie se déploient dans toute leur splendeur. Mark Zuckerberg, big boss de Meta (qui regroupe Facebook, Instagram et WhatsApp) en fait les frais. Il a récemment révélé lors d’une interview pour un podcast américain que ses employés le surnommaient "l’œil de Sauron", référence à la célèbre trilogie de J.R.R. Tolkien, "Le Seigneur des Anneaux". Cet œil enflammé et menaçant, celui du Seigneur des Ténèbres, scrute tout ce qui se passe, depuis le sommet de sa tour. A priori, ce n’est donc pas franchement flatteur d’être surnommé ainsi. Mark Zuckerberg, lui, n’est pas de cet avis. Il qualifie ce surnom d'"affectueux" et le perçoit comme un clin d’œil à "son énergie infinie" capable de "brûler".

Si l’œil de Sauron attendrit Mark Zuckerberg, mieux vaudra ne pas croiser son avatar dans le metaverse, cet univers virtuel sur lequel le fondateur de Facebook mise énormément dans les prochaines années.