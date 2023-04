“Mark Zuckerberg, l’empereur de Facebook” : entre rêve de liberté et surveillance extrême

Mark Zuckerberg est dépeint dans ce documentaire comme un personnage ambivalent. Comparé à l’empereur romain Auguste, dont il aurait la coupe de cheveux, l’entrepreneur serait un jeune idéaliste cosmopolite, philanthropique mais aussi avide de pouvoir. Le réseau social qui permettait, en 2004, aux étudiants d’Harvard de voter la fille la plus " sexy " du campus est aujourd’hui une entreprise influente. Avec ses plus de 2 milliards d’actifs par jour, Facebook a révolutionné la communication, l’économie et la politique à travers le monde. Le réseau dit œuvrer pour un monde meilleur et se battre pour la liberté d’expression, mais la réalité semble plus complexe. Au fil des interviews, Mark Zuckerberg, l’empereur de Facebook détaille la politique de surveillance et les dérives du groupe. Impliqué dans l’affaire Cambridge Analytica, l’assaut du Capitole ou la multiplication de fake news, l’empire serait moins utopique que prévu.