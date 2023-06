Mark van Bommel un brin taquin avant le match décisif des siens : "J’aime que ça soit l’Antwerp contre le reste"

Des trois clubs pouvant encore décrocher le titre de champion de Belgique, l’Antwerp est le seul qui a encore son sort entre ses mains. Une victoire à Genk dimanche offrirait au Great Old son 5e titre, le premier depuis 1957. Un partage pourrait même suffire aux Anversois, si l’Union ne bat pas le FC Bruges dans l’autre rencontre du jour. L’Union et Genk devront de leur côté gagner et croiser les doigts.

"Tout le monde est contre l’Antwerp. Je trouve bien que ça soit l’Antwerp contre le reste, j’aime ça" a déclaré l’entraîneur de l’Antwerp, Mark van Bommel, vendredi en conférence de presse. L’Antwerp aura une seconde chance d’être sacré, après avoir gaspillé une première balle de match à domicile dimanche dernier face à une Union réduite à dix. "La déception a été très forte, dit van Bommel. J’ai convaincu les joueurs qu’en ne faisant pas de folies, ils pouvaient gérer cette situation. Nous nous préparons comme nous le faisons toujours, c’est comme ça qu’il faut faire. C’est aussi ce qu’il y a de mieux sur le plan mental. Si nous commençons à faire quelque chose de complètement différent maintenant, les joueurs vont commencer à penser que l’entraîneur ne sait plus ce qu’il fait. Nous ne sommes pas nerveux et nous ne nous donnons pas en spectacle, ce qui est aussi la force de cette équipe. Nous venons tout simplement nous entraîner au club en toute décontraction."

Mark van Bommel pense pouvoir récupérer Vincent Janssen dimanche. "Tout le monde s’est entraîné en groupe" dit-il. L’attaquant néerlandais avait quitté le terrain après une heure dimanche, touché au mollet.