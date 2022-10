Mark Van Bommel sur le cas Nainggolan : "Écarter un joueur de l’effectif, c’est le choix le plus difficile que l’on puisse faire"

Ce lundi, l’Antwerp a décidé d’écarter Radja Nainggolan de l’équipe première pour "une durée indéterminée" à la suite des récents incidents qui ont impliqué le joueur. Le Belge a notamment été arrêté sans permis il y a un peu plus d’une semaine, alors que ses droits de conducteur lui avaient été retirés il y a un an pour excès de vitesse et conduite en état d’ivresse.

Dimanche, Le Ninja a été vu en train de fumer une cigarette électronique sur le banc de l’Antwerp, alors que c’est interdit dans l’enceinte du stade. Une multitude de dérapages qui a conduit le matricule numéro 1 à écarter le Ninja de son noyau "jusqu’à nouvel ordre". "Écarter un joueur de l’effectif, c’est le choix le plus difficile que l’on puisse faire en tant qu’entraîneur" a expliqué le coach de l’Antwerp Mark Van Bommel ce mercredi. "On ne fait pas ça juste comme ça. Nous sommes tout à coup un peu à court de milieux de terrain ? C’est vrai, mais cela ne devrait pas être une raison pour ne pas prendre une certaine décision."

"Bien sûr, Radja est un très bon footballeur" enchaîne l’ancien international néerlandais. "Il peut même décider d’un match et être au-dessus du lot. À cet égard, cette situation est tout simplement dommage."

"Radja lui-même était aussi fortement déçu" ajoute Van Bommel. "Mais nous maintenons que nous avons fait ce qu’il fallait."

De son côté Radja Nainggolan a "accepté" sa mise à l’écart, la jugeant tout de même "un peu trop dure". Il devrait suivre un entraînement différencié et personnel jusqu’à sa réhabilitation. "Nous lui avons parlé et ce qui doit se passer est très clair", termine Mark van Bommel.