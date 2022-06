Mark van Bommel, nouveau coach de l’Antwerp : "Je veux jouer la Champions League… au plus tôt !"

" Je sais que j’ai signé dans un club très ambitieux " explique un peu plus tard, en conférence de presse, l’ex-joueur de Barcelone, du Bayern Munich, de l’AC Milan et capitaine des Pays-Bas finaliste du Mondial sud-africain de 2010 – le plus gros CV désormais de Pro-League ! " Je connais bien Anvers et le football belge. Je venais souvent faire du shopping ici et je compte me trouver un logement dans la ville. J’ai grandi entre les trois frontières néerlandaise, belge et allemande, et à la maison, on regardait souvent la BRT (NDLA : la VRT actuelle) et les matches commentés par Rik De Saedeleer. Le foot belge est un foot très physique, mais cela ne veut pas dire qu’il a moins de qualités : il y a davantage d’équipes qui concourent pour les trophées, la densité du top est plus large qu’aux Pays-Bas. Comme joueur, j’ai surtout connu des clubs qui étaient déjà au sommet et avaient l’expérience de la victoire. Ici à l’Antwerp, on sent que c’est un club en construction… mais le potentiel est énorme. On n’est pas favori pour le titre, c’est Bruges qui l’est, mais ce n’est pas toujours le favori qui gagne… et on veut gagner quelque chose ! La question est juste de savoir quand… "