Mark Van Bommel : cet indispensable roquet au pays du football total

Avec les Oranje, il dispute un total de 79 matchs répartis en 12 ans. Il côtoie la génération De Boer, Clarence Seedorf, mais aussi un certain Marc Overmars, qu'il retrouve comme directeur technique à l'Antwerp aujourd'hui. Et en 2010, il est le joueur le plus expérimenté de la nation finaliste de la Coupe du monde 2010. Alors âgé de 33 ans, on reproche à celui qui avait mis sa carrière internationale entre parenthèses quelques mois plus tôt d'être revenu en équipe nationale par la grâce du coach Bert Van Marwijk, qui n'était autre que son beau-père. C'est sur le terrain qu'il a prouvé sa valeur, emmenant cette équipe pragmatique à quelques centimètres de soulever la plus belle coupe de l'histoire du football.