Mark van Bommel a joué à Barcelone en 2005-06 : "Je connais encore le préposé au matériel…"

Quand on lui demande son bilan de cette année passée en Catalogne, van Bommel dit n’avoir que des bons souvenirs. Mais en réalité, son rendement fut famélique : blessé ou non-sélectionné, il n’atteignit que 42% du temps (38 bouts de matches sur 58) et ne marqua 4 buts (1 seul en Champions League, le 1er but du 5-0 contre Panathinaikos en poule…). Arrivé libre du PSV l’été 2005, il repartit un an plus pour la Bavière et 6 millions d’euros…

" On habitait un petit village entre la ville de Barcelone et l’aéroport : plusieurs joueurs étaient logés là et on y était très bien. Mes enfants y ont passé un an dans la piscine (clin d’œil). J’y suis retourné plusieurs fois depuis et j’ai encore régulièrement des contacts au club avec le responsable du matériel ! Ce qui m’a frappé, c’est l’atmosphère de famille au club : une énorme solidarité entre les joueurs. Le premier jour de mon arrivée, j’ai été directement pris en charge par le capitaine Carles Puyol, qui m’a donné tous les contacts et les bonnes adresses : où trouver une voiture, où trouver un téléphone, les bons restaurants, etc. Quand je suis parti au Bayern et que j’y suis devenu capitaine, j’ai fait pareil avec tous les nouveaux joueurs qui arrivaient. A Barcelone, j’ai retrouvé Giovanni Van Bronckhorst et Hendrik Larsson que je connaissais déjà des Pays-Bas : on a passé beaucoup de moments ensemble. Il y avait aussi Frank De Boer, qui ne jouait plus à Barcelone mais y avait gardé sa maison. Les autres joueurs se regroupaient par cultures : les Catalans entre eux… même si j’avais de très bons contacts avec Xavi, les Sud-Américains entre eux, etc. Le jeune Messi se joignait à eux. Je me souviens que Ronaldinho avait toujours un nombre incroyable de gens autour de lui pour gérer ses affaires. " (clin d’œil)