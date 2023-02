Mark Lanegan a "coécrit" "Something in the Way" de Nirvana

On apprend, via le livre Lanegan, que le défunt membre de Queens of the Stone Age et de Screaming Trees a coécrit cette chanson qui clôt l’album Nevermind de 1991.

C’est une anecdote racontée par son collègue de Queens of the Stone Age, Nick Oliveri, qui explique que Lanegan a travaillé avec Kurt Cobain sur le titre sans jamais être crédité.

"Mark a dit qu’il avait écrit des paroles de "Something In The Way" avec Kurt sur Nevermind," explique Oliveri à l’auteur Greg Prato via Consequence. "Mais Kurt avait aussi joué sur des morceaux de l’album solo de Mark, The Winding Sheet".

"Donc, au lieu d’être payés, ils se sont dit : "Hé mec, j’ai ajouté un texte à ta chanson et tu as ajouté un texte à ma chanson. On est quitte. Ce qui arrivera, arrivera." Mark était loin de se douter que s’il avait pu être crédité sur "Something In The Way" de Nevermind, il aurait eu beaucoup d’argent. Je me souviens qu’il s’en est un peu voulu : "Si j’avais eu les droits de Something In The Way…"".