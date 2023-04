Mark Hamill (Luke Skywalker) dans une pub très drôle pour un jeu Star Wars

La bande-annonce du jeu "Star Wars Jedi : Survivor" publiée le jeudi 27 avril totalise déjà 55.000 likes. Mark Hamill y interprète avec beaucoup d’humour le mentor de Cameron Monaghan.

Disponible dès aujourd’hui, le jeu "Star Wars Jedi : Survivor" se concentre sur l’histoire de Cal Kestis, comme le précise Unilad. Dans la bande-annonce du jeu publiée hier, l'éternel Luke Skywalker Mark Hamill est le mentor de Cameron Monaghan, notamment connu pour avoir interprété Ian Gallagher dans l’adaptation américaine de la série "Shameless". Le jeune acteur de 29 ans anime Kestis.

Comment tenir son sabre, quelle force est nécessaire dans le poignet, comment faire un Mind Trick ou encore que faire face à un Wampa, Hamill explique tout ce qu’il sait à son apprenti avec l’humour qu’on lui connaît et s’étonne même de ne jamais avoir eu deux sabres, comme Monaghan dans le jeu. Et l’entraînement a visiblement été bénéfique car on plonge soudainement dans le jeu pour y voir Monaghan, devenu Cal Kestis, en pleine action.

Enfin, lorsque Monaghan tente à son tour d’offrir des conseils à Hamill, concentré sur le jeu, ce dernier lui rétorque : "Je n’ai vraiment pas besoin que tu m’expliques la Force".