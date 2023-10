Mark Cavendish repousse sa retraite et s’attaquera au record de Merckx en 2024

Dans cette vidéo, le Britannique explique les raisons qui l’ont poussé à rouler une année de plus.

"J’étais censé m’arrêter. J’avais annoncé ma retraite. J’avais hâte de ne plus devoir me lever pour m’entraîner quelle que soit la météo, de ne plus être loin de la maison et de pouvoir passer du temps avec mes enfants […] J’étais heureux de pouvoir tirer ma révérence au top.

Evidemment, la chute au Tour de France avec la fracture de la clavicule n’était pas la fin que j’attendais. La première chose que Vinokourov (NDLR : manager Astana) m’a dite, c’est 'tu veux rouler une année de plus ?'. Je lui ai dit que non. Je n’avais pas envie de revenir une autre fois après une blessure. J’étais en paix avec mon choix. Mais au fur et à mesure que j’ai roulé cet été, je me suis interrogé. J’ai parlé à mes enfants et ils m’ont dit 'continue, il n’y a pas de doute à avoir'. Donc me voilà, mais juste pour une saison hein".