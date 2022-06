Mark Cavendish réagit à sa non-sélection : "Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot, mais j’encourage mes coéquipiers"

Mark Cavendish a réagi à sa non-sélection pour le prochain Tour de France sur les réseaux sociaux. Il ne pourra donc pas battre le record de victoires qu’il détient avec Eddy Merckx.

Marc Cavendish ne sera pas de la partie pour le Tour de France 2022. Il n’a pas été sélectionné par son équipe Quick-Step Alpha-Vinyl et fait partie des réserves. Le coureur ne pourra donc pas défendre son maillot vert de l’année passée et surtout tenter de dépasser Eddy Merckx au nombre de victoires sur la Grande Boucle (34).

Il n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux via Instagram : "Je viens de voir la sélection Quick-Step Alpha-Vinyl sur mes réseaux sociaux. Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert ou écrire encore plus l’histoire de la plus incroyable course cycliste du monde. Mais comme toujours, je vais encourager mes coéquipiers tous les jours. Bonne chance les gars."

En plus de l’absence de Cavendish, Quick-Step Alpha-Vinyl n’a pas non plus sélectionné Julian Alaphilippe.