Mark Cavendish prendra sa retraite à la fin de la saison

Mark Cavendish a profité de la deuxième journée de repos sur le Giro pour annoncer lors d’une conférence de presse que l’heure de la retraite approchait pour lui. Le missile de l’Ile de Man a terminé une fois 3e et une fois 4e sur ce Tour d’Italie et a expliqué que cette saison 2023 serait sa dernière au sein du peloton.

"Hier, j’ai fêté mes 38 ans et aujourd’hui mon fils a 5 ans. Désormais, je pourrai voir ma femme et mes enfants à chaque anniversaire", a expliqué le Britannique, très ému et entouré de sa femme et ses quatre enfants.

Sprinteur hors pair, le Manx Express est le coureur en activité le plus victorieux avec 161 succès à son beau palmarès. Retrouvé sur le Tour de France 2021 avec la formation Deceuninck – Quick Step, il avait enlevé quatre étapes sur la Grande Boucle pour rattraper Eddy Merckx et devenir à égalité avec le Belge le recordman du nombre de victoires sur le Tour de France avec 34 succès. Avec 3 victoires à la Vuelta et 16 au Giro, le Britannique fait partie de ceux qui ont remporté des victoires d’étape sur les trois grands tours.

Mark Cavendish n’a pas encore levé les bras cette saison et son dernier succès remonte au 26 juin 2022 où il était devenu champion de Grande-Bretagne.