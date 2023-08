Marjorie Billo et Serge Otthiers forment le nouveau duo de Namur Matin sur VivaCité

Maman de deux enfants, ardennaise de naissance et namuroise d'adoption, Marjorie fait ses premiers pas sur les ondes en 2005 sur la radio namuroise Hit radio. Elle intègre l'équipe de Mobilinfo RTBF en 2010 et passera par Pure FM et Classic 21 de 2012 à 2016.

En parallèle, elle présentera l'émission Canal Foot sur Boukè et ce, durant 5 saisons (2010-2015). Elle assurera également les matinales de la première saison du 6/8 (2015-2016) en tant que présentatrice météo et info-trafic aux côtés de Sara De Paduwa sur La Une.

Passionnée de musique, elle est aussi bassiste et chanteuse à ses heures et baigne dans le milieu culturel namurois depuis de nombreuses années (Fêtes de Wallonie, Rock's Cool, spectacles pour enfants, concerts, jam, etc.).