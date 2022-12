Marius Gilbert sur l’explosion de cas Covid en Chine : "Les cas vont se diluer dans la population belge"

Comment expliquer l’explosion des cas en Chine ? L’expert analyse l’évolution de la situation, en pointant un "changement de stratégie". "Ils passent d’une stratégie où on évite la transmission à une stratégie où la protection repose sur l’immunité", développe-t-il.

D’autres pays ont également effectué ce changement de stratégie : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. "Quand ils ont basculé d’une stratégie à l’autre, ils ont connu un regain du nombre de décès et de contaminations. Il y a eu plus de morts en Australie en toute fin d’épidémie, au moment du basculement, qu’au début de l’épidémie", explique Marius Gilbert.

"Dans un premier temps, la stratégie zéro Covid a plutôt fait de bons résultats, d’un point de vue strictement sanitaire, si on met de côté l’impact sociétal", poursuit-il. Mais elle a montré ses limites et la population a exprimé son ras-le-bol. "La grande difficulté de la Chine, c’est qu’elle a loupé le virage de la vaccination. La Chine a vacciné avec un vaccin chinois, qui est moins efficace contre le variant Omicron. En plus, des segments entiers de la population, en particulier dans les zones rurales, n’ont pas été vaccinés."