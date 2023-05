Marit sur l’abandon d’Evenepoel : "Remco m’a dit c’est la vie, il l’accepte il ne peut rien faire d’autre"

Arne Marit est un ami de Remco Evenepoel. Il est donc particulièrement touché par l’abandon du maillot rose. Hasard du calendrier. Intermarché-Circus-Wanty, son équipe, logeait dans le même hôtel que la formation du champion du monde. Mais ils n’ont pu échanger que quelques messages.



Comme beaucoup, il regrette l’abandon du leader. "Ce n’est pas amusant pour lui et pour l’équipe Soudal-Quick Step. C’est dommage pour le Giro. Remco était vraiment en pleine forme. Ce dimanche, il a été capable de gagner le contre-la-montre… même avec le Covid. C’est dommage qu’il doive partir maintenant. On a échangé quelques messages. Il m’a dit : c’est la vie. Il l’accepte. Il ne peut rien faire d’autre", le sprinter d’Intermarché-Circus-Wanty, au micro de Samuël Grulois.



Marit a été surpris de voir son ami quitter la course dès ce dimanche. "Ça aurait peut-être été mieux d’attendre un peu. Il y avait le jour de repos ce lundi. Tu peux te reposer. Mais c’est comme ça, c’est la décision de Soudal-Quick Step et du docteur. Peut-être qu’il a eu de lé fièvre. Je ne sais pas."



Remco Evenepoel est déjà le sixième coureur contraint de quitter le Giro en raison du Covid, sans compter les forfaits avant le départ. Ce virus continue de circuler et il inquiète. "Oui, j’ai peur. Il y a aussi des coureurs comme Uran, des coureurs qui jouent le Général. Et le fait qu’ils doivent partir, ce n’est pas drôle. Ça fait bizarre."



Pourtant chez Intermarché-Circus-Wanty aucun test n’a été effectué. "Tout le monde est en pleine forme, donc on n’a pas fait de test. Il y a quelques équipes qui portent de masques (comme Jumbo-Visma, ndlr), d’autres pas. On est tous dans le même peloton. Donc pour moi, ça ne change rien." Le cyclisme continue de tester, à l’inverse d’autre sport. "J’ai l’impression qu’on est toujours sous la loupe. On ne peut pas faire de petites erreurs".



Le coureur de Galmaarden, 4e de la deuxième étape, espère encore s’illustrer dans les prochains jours. Et pourquoi pas dès ce mardi à Viareggio. "J’y ai été vraiment calmement sur le chrono. C’était un jour de repos de plus. Ce lundi on va juste rouler une heure pour récupérer. Et puis ce mardi, il y a une chance de sprint. Je suis vraiment ambitieux pour cette 10e étape", conclut-il.