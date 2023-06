Marioupol, tête de gondole de la "Nouvelle Russie"

Néanmoins, pour la plupart de ceux qui sont restés, les conditions de vie restent difficiles. Si les magasins d’alimentation sont à présent correctement approvisionnés, les prix restent élevés, et les revenus faibles, voire inexistants. La destruction de toutes les usines de cette ville industrielle, notamment les deux plus importantes Azovstal et Illitch, laissent une large part de la population sans salaires. Les retraites, désormais payées par la Russie, sont faibles. Certains habitants travaillent sur les chantiers, mais la plupart des postes sont occupés par des travailleurs en provenance de Russie ou des pays limitrophes. "Avant, ils nous donnaient des colis avec du pain, des céréales, de l’huile, du sucre, des boîtes de ragoût", explique Lioudmila, une octogénaire. "Mais c’est fini maintenant. Tout est très cher. Et ils me paient 10 000 roubles (environ 115 euros) de pension tous les mois…"

Les immeubles ont beau être construit à un rythme infernal, l’ampleur de la tâche est gigantesque. Et nombreux sont les habitants qui dorment encore dans des dortoirs collectifs, faute de pouvoir réintégrer leur ancien logement, détruit. Evguenia vit depuis plus d’un an dans une minuscule chambre avec son fils handicapé. Au milieu des livres et objets qu’elle a pu sauver cette octogénaire nous raconte : "J’avais une maison individuelle à deux étages, non loin de la mer. Et là, ça fait 11 m2 ! Il y a quelques mois Poutine est venu et il a dit : "on va reconstruire les maisons". Dieu vous entende les gars ! Parce que la maison, je ne l’emporterai pas avec moi. J’ai 82 ans." Dans les rues de Marioupol, on croise peu de jeunes.