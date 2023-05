Marion Siéfert : entre numérique et théâtre

La metteuse en scène trentenaire a déjà abordé des personnages d’adolescent et d’enfant dans ses pièces ("Le Grand Sommeil", "_jeanne_dark_") mais jamais aussi directement la question de l’emprise à travers le virtuel.

"Avant d’écrire cette pièce avec Matthieu Bareyre, j’ai parlé énormément avec de jeunes personnes qui avaient connu l’abus, parfois uniquement de manière numérique, à travers FaceTime ou des plateformes. La pièce est gorgée de réel", raconte-t-elle.

Elle dit avoir lu également à propos d’une femme qui, dans le métavers, "a vécu l’agression de son avatar comme du viol".

"L’intensité de ces expériences immersives laisse des traces sur le corps, sur le psychisme, et c’est tout l’intérêt de représenter ça au théâtre, où on a de vrais corps", précise encore la metteuse en scène.

"Ça rend concret ce que ce nouveau capitalisme numérique fait aux corps et aux vies […], que ce soit sur les réseaux sociaux, où on a tendance à mettre en vente la personne qu’on est, ou dans le virtuel, où on peut acheter des avatars", ajoute-t-elle.

Dans "_jeanne_dark_", présenté comme "le premier spectacle en live sur Instagram et au théâtre", elle avait montré, à travers la comédienne Helena de Laurens, le personnage d’une adolescente complexée qui s’expose à la fois devant des spectateurs dans la salle et en ligne à travers des écrans des deux côtés de la scène.

L’image projetée faisait fortement concurrence à la présence physique de l’actrice.

Dans "Daddy", "c’est l’inverse : je montre qu’on peut représenter le virtuel avec des moyens purement théâtraux", affirme Marion Siéfert. "On voit l’adolescente en famille, avec les écrans et le jeu qu’elle joue".

"A une époque où on est plongé dans nos écrans, c’est important de voir au théâtre ce que cela fait à nos sociétés et comment cela modifie la manière dont on se construit", développe l’autrice.

Elle-même a eu maille à partir avec le numérique, puisque sa diffusion en direct de "_jeanne_dark_" a été coupée à plusieurs reprises, l’algorithme identifiant de "la nudité", alors qu’il s’agissait d’un geste mimé.

"Le fait qu’ils ne puissent pas distinguer une fiction du réel, c’est assez effrayant", dit-elle.