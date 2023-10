Marion séduit les 4 coachs avec une reprise guitare voix d’Angèle

La troisième émission des auditions à l’aveugle de The Voice Kids continue de battre son plein et les équipes de nos coachs se remplissent petit à petit. Une nouvelle chanteuse a fait son apparition sur scène : Marion, 11 ans, vient de Bertrix et a choisi le titre d’Angèle "Bruxelles je t’aime" pour défendre sa place. Un choix qui s’est avéré gagnant !