Marion Rousse réagit après l’exclusion du directeur sportif de la SD Worx : "Il faut accepter les décisions qui ont été prises"

La SD Worx a terminé la cinquième étape du Tour de France Femmes dans l’agitation, c’est dans le même état d’esprit que l’équipe entame la sixième étape. Danny Stam, directeur sportif de l’équipe néerlandaise, a été exclu du Tour ce vendredi. Les commissaires UCI lui reprochent un comportement dangereux en course lors de la cinquième étape, mais également d’avoir tenu des propos inappropriés envers les commissaires. La directrice de la course, Marion Rousse, a réagi au micro d’Audrey Degrange, notre envoyée spéciale sur place.

La première raison de la mise à l’écart de Stam, est la manœuvre dangereuse réalisée pour ramener Demi Vollering, victime d’un souci mécanique, dans le peloton dans le sillage de la voiture : "On a suivi de près toute l’affaire. Il faut bien noter que ce n’est pas notre décision, mais celle du jury des commissaires de l’UCI, et que les règles doivent être respectées, que ce soit au niveau de la course, des directeurs sportifs, qu’au niveau de la direction sport. Ce n’est pas une décision anodine… Je pense que dans la formation SD Worx on a peut-être un peu paniqué quand on a vu que Demi Vollering avait perdu un peu de temps sur ennui mécanique. Ils ont voulu rentrer au plus vite. On sait que les abris prolongés (ndlr. derrière les voitures) sont quand même tolérés sur un ennui mécanique ou sur une chute. Personnellement, moi quand j’ai eu le plus peur c’est quand Demi Vollering arrive dans la file des voitures et que son directeur sportif continue à la garder dans le sillage de la voiture. Là, effectivement il y a eu problème, Demi Vollering a mis sa vie danger."

Danny Stam a également tenu des propos déplacés auprès des commissaires : "Oui, je n’étais pas au courant mais je l’ai appris ce matin", explique Marion Rousse. "On s’est réunis avec l’UCI, et évidemment ce sont des propos qui sont intolérables. Les décisions ont été prises, on ne peut que les accepter."

Exclu, Stam aurait menacé de quitter le Tour en emmenant toute son équipe. Ce qui ne serait pas judicieux selon l’ancienne coureuse française : "Je pense que jeudi il y a eu un vrai affolement de la formation SD Worx, je pense que ça aurait été plus judicieux de faire se relever deux/trois coureuses qui étaient encore au sain du peloton, parce qu’une fois qu’on est dans la file des voitures, on saute de voiture en voiture. Donc c’était vraiment dangereux son geste. Je pense que les commissaires ont réagi pour protéger l’ensemble du peloton. Donc ce serait dommage que cette formation SD Worx quitte la course parce que c’est la meilleure formation au monde. Demi Vollering est peut-être en passe de décrocher le premier maillot jaune de sa carrière. Ce serait préjudiciable pour les coureuses elles-mêmes."

Ce vendredi, les coureuses disputent la sixième étape entre Albi et Blagnac. Le Tour se terminera ce dimanche.