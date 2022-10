Marion Rousse : "On a voulu frapper un grand coup avec l’ascension du Tourmalet"

Le parcours du Tour de France Femmes 2023 a été présenté au public ce jeudi à Paris. Au menu des coureuses pour cette deuxième mouture de la Grande Boucle féminine, on retrouvera notamment plusieurs étapes accidentées, une étape de montagne avec Aspin et Tourmalet et un contre-la-montre final à Pau.

Un tracé de huit étapes dont la directrice de la course Marion Rousse est particulièrement fière. "En partant de Clermont-Ferrand, on aura un parcours assez difficile dès les deux premières étapes", explique Marion Rousse au micro de notre envoyé spécial Samuel Grulois. "Dès le 4e jour à Rodez, on sera face à l’étape de tous les dangers. Ce sera une étape typée 'ardennaise', très dangereuse pour le classement général", enchaîne la directrice de la course.

"On aura ensuite quelques matches entre baroudeuses et équipes de sprinteuses avant d’arriver à l’étape du Tourmalet samedi. On avait vraiment envie de frapper un grand coup avec cette arrivée mythique. C’est un col qui parle à tout le monde et qui fait partie de la légende du Tour. Les athlètes féminines seront très fières de le grimper", s’est réjouie Rousse qui s’est par ailleurs félicité de la "grande réussite" du Tour de France Femmes 2022.

Le Challenge sera donc de rendre cette édition 2023 encore plus passionnante. "On aura des étapes imprévisibles, il n’y a aucune étape qui est vraiment toute plate. Je pense que ce Tour 2023 est un peu plus dur que celui de l’an dernier. On a aussi voulu s’inspirer du profil de l’an dernier pour en tirer des enseignements. Par exemple, on s’est dit que l’étape du Markstein avait présenté trop de dénivelé en une seule étape. On doit se développer au même rythme que le cyclisme féminin. On a réajusté le parcours en ce sens cette année", a conclu Marion Rousse.