Marion raconte son agression sexuelle en BD : "Je me suis dit que le seul moyen pour que ça s’arrête était que l’on couche ensemble"

Tout commence lors d’une simple soirée entre copains, au sortir du confinement. Marion ne connait pas grand monde à part quelques amis proches. Maxime, lui, est l’hôte de la soirée. “On n’avait pas fait la fête depuis des mois alors on a pas mal bu ce soir-là. Maxime a commencé à être oppressant avec moi mais je me disais qu’il était peut-être comme ça avec tout le monde ou qu’il était bourré. Je ne le connaissais pas bien. On avait pas mal échangé pendant le confinement, sans plus. Mais je lui faisais confiance."

Rapidement, Marion est malade. “Il y avait l’alcool mais pas que. Je m’étais séparée de mon copain juste avant le confinement et je resassais encore pas mal tout ça. Puis un pote m’a dit que Maxime avait écrit une chanson sur moi et je trouvais que la charge mentale était vachement élevée par rapport à la relation qu’on avait.”

Quelques heures plus tard, Marion ne va pas mieux. Elle dit à ses amis de rentrer chez eux. Ils l’installent dans une chambre de la coloc et le cauchemar commence. Maxime finit par lui dire de s’installer dans son lit et devient de plus en plus oppressant. Des dizaines de discussions s’enchainent. Marion précise encore et encore qu’elle ne veut pas faire l’amour avec Maxime. “Par contre, je lui disais : ‘Continue de me parler parce que j’ai l’impression que je vais m’évanouir’.” Mais plus que de lui parler, Maxime poursuit son oppression. À tel point que Marion finit par céder. “Je me disais que le seul moyen pour que ça s’arrête était que l’on couche ensemble.”

Le lendemain, Marion se sent terriblement mal, tout en culpabilisant. Elle rentre chez elle et commence à parler de ce qu’il s’est passé à quelques amis proches. Ce sont eux qui la convainquent de confronter son agresseur. Et là, Maxime nie les faits. “Tu m’as même demandé de mettre une capote, c’est que tu étais d’accord ?!”

Un traumatisme que Marion a mis des mois à digérer. “Il a d’abord fallu que je recouche avec quelqu’un et que ce soit ma décision. Puis, je suis allée voir une psy. En parallèle, j’ai fait de la lettre que j’avais écrite à mon agresseur une BD avec mon amie dessinatrice Agathe. Un véritable exutoire.”