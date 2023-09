Marion et Aristide, rescapés de l'attentat de New York

Six ans après, iels restent marqué·e·s dans leur chair et dans leur cœur. Le 31 octobre 2017, Marion et Aristide découvraient New York en famille. Le temps était splendide, iels avaient prévu une longue balade à vélo. À 15h, leur promenade s’arrête brutalement. Un conducteur de pick-up fonce intentionnellement sur la piste cyclable. Marion et Aristide viennent d’être frappé·e·s au hasard, victimes d’un attentat terroriste.

Aristide reprend conscience quelques instants après l’attaque, allongé dans son sang. Marion, elle, ne se réveille que deux semaines plus tard, sur un lit d’hôpital. Lorsqu'elle reprend connaissance, c'est le choc : elle a dû être amputée des deux jambes. Commence alors leur long combat pour se reconstruire.

Marion et Aristide nous partagent leur histoire et leur témoignage sans esprit de revanche mais avec humanité et courage.