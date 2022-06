Marion Cotillard : ses producteurs ont essayé de la caser plusieurs fois

Le mois passé, Marion Cotillard a accordé une interview au journal Le Monde dans laquelle elle est revenue sur sa carrière d’actrice française qui a percé à Hollywood et sur la notion d’intimité dans ce monde. Le média français rapporte que l’actrice a été baignée dans "l’ancien Hollywood, où la vie privée des stars est régentée par les producteurs". On a donc tenté de lui présenter des acteurs pour qu’elle attire l’attention. "Si je me mettais en couple avec un acteur américain connu, je bénéficiais d’emblée de plus d’intérêt." a-t-elle confié.