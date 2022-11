Marion Cotillard dévoile l'enfance "ultra violente" de sa mère

Marion Cotillard s'est confiée à l'occasion de la sortie à venir de "Charlotte", le nouveau film d'animation de Xavier Dolan.

Ce film raconte l'histoire de Charlotte Salomon, artiste peintre décédée à Auschwitz en 1943.

Dans l'Obs, l'actrice évoque les difficultés liées à la vie de l'artiste peintre : "Un traumatisme se transmet. On éduque ses enfants avec ceux que l'on porte. On les perpétue. On engendre des peurs et des pathologies."

Ma mère a vécu une enfance ultra-violente, mais elle a trouvé le courage

Marion Cotillard en vient alors à parler de sa famille et en particulier de sa maman : "J'admire profondément ma mère, son “travail” psy de nettoyage, le voyage vers la guérison qu'elle a entrepris dès qu'elle nous a eus. Ma mère a vécu une enfance ultra-violente, mais elle a trouvé le courage (où, je l'ignore, mais je trouve ça très beau) d'affronter ce dont elle était imprégnée pour ne pas que nous en héritions. Elle nous a protégés. Nous n'avons pas été des enfants battus."

La comédienne en dit plus sur son enfance, elle parle du fait qu'elle pouvait écrire sur les murs : "C’était une liberté magnifique ! Un geste incroyable ! On habitait dans une cité HLM, et tous les gamins de l’immeuble pouvaient venir dessiner avec nous. Moi, j’ai permis à mon fils de le faire aussi, mais… sur un seul mur et les intérieurs du placard."

Marion Cotillard sera à l'affiche de "Charlotte". Le film devrait sortir le 9 novembre prochain.