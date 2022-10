Marion Cotillard, Angèle, Pomme et beaucoup d’autres se coupent les cheveux en soutien aux femmes iraniennes

Le 13 septembre dernier, Mahsa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans se faisait arrêter à Téhéran par la police des mœurs. Motif de l’arrestation : "port inapproprié de vêtements" (des cheveux dépassaient semble-t-il de son voile). Trois jours plus tard son décès était annoncé. Depuis, les Iraniens – Iraniennes en tête – manifestent leur hostilité au pouvoir, au péril de leur liberté et de leurs vies.

Pour marquer leur soutien à ce mouvement une cinquantaine d’artistes et avocates françaises ont décidé de se couper une mèche de cheveux et de filmer ce geste symbolique. Une compilation faisant défiler les visages graves et coups de ciseaux a été postée sur le compte Instagram @soutienfemmesiran, créé pour l’occasion. Dans cette vidéo qui a pour bande-son l’émouvante reprise de "Bella Ciao" par la chanteuse iranienne Gandom, devenue l’hymne des protestations, on reconnait Angèle, Marie Gillain (artistes belges venues se joindre au mouvement), Marion Cotillard, Pomme, Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin, Mélanie Laurent, Isabelle Adjani et bien d’autres.

L’auteur de bande dessinée et réalisatrice d’origine iranienne, Marjane Satrapi – à qui l’on doit la célèbre saga "Persepolis" - a illustré l’action.

A l’initiative de ce mouvement, des juristes : un avocat spécialisé dans la défense des droits de l’homme ainsi que la bâtonnière de Paris et l’ancienne présidente du Conseil national des barreaux.