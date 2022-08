Marion, commissaire de stand et ange gardien de Mick Schumacher

"Je m’appelle Marion, j’ai 30 ans, je suis commissaire à Spa-Francorchamps depuis 12 ans. Je suis passionnée de sport automobile et plus particulièrement de la famille Schumacher".

Marion est commissaire de stand, elle s’occupe de la sécurité sur la pitlane. Attitrée à un pilote, elle n’est jamais très loin de Mick Schumacher. "J’ai toujours été passionnée par la F1 et par Michael Schumacher. J’ai commencé à le suivre en 2002, j’avais 10 ans. Quand j’ai eu 18 ans, j’avais un ami qui était commissaire de stand ici à Francorchamps et qui ma proposé de rejoindre l’équipe pour voir Schumacher de plus près. J’ai eu la chance en 2010, quand il a fait son retour chez Mercedes, d’être sa commissaire pendant 3 ans. La première fois que je l’ai vu, quand il est apparu dans son box, j’ai commencé à voir des étoiles, je ne sentais plus mes jambes, c’était un moment très fort ".