Agée de 11 ans, Marion est passionnée de musique, elle suit d'ailleurs des cours de piano, de guitare et fait partie d’une chorale. Elle aime se dépasser au niveau vocal, elle cherche toujours à se perfectionner et à atteindre les notes les plus inaccessibles. Pour le moment, elle hésite entre une carrière de chanteuse et d’architecte, elle nous a confié adorer élaborer des plans de construction avec son papa.

Lors des Blind Auditions, Marion a chanté "Bruxelles je t’aime" d’Angèle. Grâce à son interprétation, les quatre coachs se sont retournés mais c’est finalement dans l’équipe de Black M qu’elle a choisit de poursuivre l’aventure.