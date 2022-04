Mario VS Sonic : la petite histoire derrière ces deux mascottes concurrentes finalement réunies

Et puis, les deux sociétés en viennent à discuter d’un jeu dans lequel évolueraient leurs 2 mascottes historiques : Sonic et Mario. Long story short again : Sega récupère la licence pour les JO de 2008, et reçoit une directive : s’adresser aux jeunes et rendre les JO attrayants à leurs yeux. Au lieu de repartir d’une page blanche, Sega décide de reprendre des personnages que les jeunes de cette époque affectionnent et demande alors à Nintendo d’intégrer Mario dans le jeu qu’ils sont en train de développer. Nintendo accepte et prend même une part très active dans le développement du jeu qui marque donc la toute première rencontre entre les deux mascottes.

Ce "co-starring" signe la fin d’une concurrence acharnée entre les deux héros. D’ailleurs, il n’est pas du tout rare de tomber sur un gamer ayant du mal à départager les deux personnages. Concurrents ou pas, reconnaissons que tant Mario que Sonic ont depuis lors dépassé leur simple statut de mascotte de jeux vidéo et sont devenus des symboles importants de la pop culture.