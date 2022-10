Mario Stroeykens, sauveur d'Anderlecht : "Cette victoire fait beaucoup de bien, c'est un soulagement pour tout le monde"

"Cette victoire fait beaucoup de bien, c'est un soulagement pour tout le monde. On a pu le voir avec les supporters à la fin du match. Je ne vais pas mentir, bien sûr qu'on sentait la pression. On sait cela dit qu'elle est toujours présente à Anderlecht. Ca peut lancer une dynamique pour le groupe. On a besoin de tout le monde dans le groupe. Sur le terrain, il n'y a pas de jeunes ou d'anciens : tu joues et tu te bats pour l'équipe. Est-ce qu'on a joué pour le coach ? Oui, bien sûr. On essaie de ne pas penser à tout cela. C'était surtout important pour le groupe et pour l'atmosphère dans le club. Le coach était très content après le match", a aussi indiqué l'attaquant mauve âgé de 18 ans.