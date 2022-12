Mario Stroeykens (Anderlecht) sur le Gril : "Ancien ou jeune, si j’ai un truc à dire… je le dis"

PAPIER 4 : JULIEN DURANVILLE. (Il sourit) " Ah, Julien, c’est mon petit (sic). On a une super relation car on est aussi ensemble en sélection U19. Duranville, c’est quelqu’un de bon vivant, de toujours joyeux : il rigole tout le temps et ne se soucie pas trop de tout ce qui se passe autour de lui, des attentes, des médias, etc. C’est quelqu’un de très simple : il se balade avec ses mangas sous le bras et le matin, il mange ses petits Kellogg’s ! (sic) Moi, ce que je mange le matin ? Des œufs et un petit toast ! " (Il s’esclaffe)

PAPIER 5 : MANAGER. " Comme je l’ai dit, c’est mon père qui gère mes affaires et je n’ai pas de manager. On dit beaucoup de choses sur les agents et l’argent sale du foot, mais moi je n’en sais rien. On exagère aussi, le milieu n’est pas peuplé que d’escrocs (sic) : il y a aussi beaucoup de gens bien, qui veulent le meilleur pour vous et vous aider à progresser. Moi, au quotidien, je n’ai pas trop de sollicitations et ma vie n’a pas trop changé. On me demande de temps en temps une photo, mais pour le reste, je ne suis pas encore dans les spotlights (sic). Le footballeur est un personnage public, à qui l’on demande parfois de s’exprimer… Tout dépend de chaque joueur, quelle place il veut occuper pendant sa carrière. Moi, je ne m’occupe pas trop de politique, je ne suis qu’un simple footballeur. J’essaye de faire mon mieux sur le terrain et de rendre les gens heureux en gagnant des matches… "