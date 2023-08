Mario Kart : le premier championnat Européen officiel débute ce 19 août

Le championnat européen de Mario Kart 8 Deluxe débutera ce samedi 19 août, avec la première phase des qualifications.

Au total, trois phases de qualifications permettront de sélectionner les 24 meilleurs joueurs d’Europe (huit à chaque session), qui s’affronteront ensuite dans la grande finale qui aura lieu en Allemagne début octobre et qui couronnera le champion d’Europe de Mario Kart 8 Deluxe.

Pour y participer, rien de plus simple, tout se fait depuis votre salon. À deux conditions : vous devez posséder le jeu Mario Kart 8 Deluxe, et être abonné au Nintendo Switch Online afin de jouer en ligne. Il vous suffira ensuite de vous connecter aux différentes phases de qualifications, et de tout donner. Lors des qualifications, les pilotes gagneront des points en fonction de leur place à l’arrivée, et à la fin, les huit meilleurs scores de la session se qualifieront pour la grande finale.

Les sessions de qualifications se dérouleront lors de ces trois périodes:

Le samedi 19 août , 16h – 20h CEST, en entrant le code du tournoi 0980-1145-8091

, 16h – 20h CEST, en entrant le code du tournoi 0980-1145-8091 Le vendredi 8 septembre , 17h – 21h CEST, en entrant le code du tournoi 3959-7481-4251

, 17h – 21h CEST, en entrant le code du tournoi 3959-7481-4251 Le dimanche 17 septembre, 15h – 19h CEST, en entrant le code du tournoi 3626-8881-7707

Les joueurs qualifiés accèderont aux Nintendo European Championships 2023 qui se dérouleront les 7 et 8 octobre au centre VILCO à Bad Vilbel, près de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. À noter qu'en marge de la compétition Mario Kart 8 Deluxe, se déroulera également la finale du championnat européen de Splatoon 3.