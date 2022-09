Mario Kart, l’un des plus gros succès de Nintendo, a 30 ans

Grâce à tous ces points forts, Mario Kart est devenu l’un des plus gros succès commerciaux de la société Nintendo. Parmi toutes les versions du jeu, celle qui a eu le plus de succès est Mario Kart 8 Deluxe. Les critiques à sa sortie étaient unanimes, et le jeu s’est vendu à plus de 55 millions d’exemplaires.

D’ailleurs, Mario Kart a eu un tel engouement que chaque année depuis 2002 se tient le Championnat du monde Mario Kart. En 2022, le championnat avait lieu, sans surprise, à la fin août, pour célébrer dignement les 30 ans de la sortie du jeu. Pour connaître la date du championnat 2023, il faudra par contre attendre encore un peu… Patience patience !