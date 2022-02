Mario Kart 8 Deluxe : Nintendo annonce 48 nouveaux circuits

Mario Kart 8, sorti en 2014 sur Wii U, a connu une seconde vie sur Switch en 2017, sous l’appellation Mario Kart 8 Deluxe. Cinq ans plus tard, le jeu est de nouveau d’actualité avec l’arrivée de 48 circuits supplémentaires.

Quand y’en a plus, y’en a encore

Mario Kart 8 Deluxe étant le jeu Switch le plus vendu (ainsi que le Mario Kart le plus vendu), il était logique que Nintendo revienne à la charge avec du nouveau contenu. Celui-ci arrivera sous la forme d’un DLC payant, proposant pas moins de 48 nouveaux circuits, avec une distribution étalée en six vagues.

La première vague arrivera le 18 mars prochain et proposera 8 circuits, tous issus d’anciens jeux, dans deux nouvelles coupes : la coupe turbo dorée et la coupe maneki-neko.

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

Les circuits seront jouables en local et en ligne, et seront proposés au prix de 24,99 euros, un prix qui regroupe l’ensemble des 48 circuits. Le reste des circuits arriveront tout au long de l’année, et même dans le courant de l’année 2023.

À noter que pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (soit la formule premium du Nintendo Switch Online), les circuits seront inclus sans frais supplémentaires.